Гарантия качества на все виды предоставляемых услуг, работ и материалов (1 год).
Полная оптимизация предложенных проектов, которая позволяет снизить количество отходов к минимуму.
Обязательное соблюдение чистоты и поддержания порядка на объекте. Весь строительный мусор убирается сразу же в ходе проведения ремонтных работ.
Гарантия качества
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программа скидок и акций
Стоимость услуг является рыночной, актуальной, поскольку мы не приветствуем не обоснованное завышение цен. Именно поэтому специалисты «Окнотека», регулярно изучают предложения на строительном рынке Москвы и Московской области и формируют лучшее соотношение цена/качество на услуги.
Применение в работе исключительно качественной, сертифицированной продукции. Компания работает только с проверенными временем поставщиками, которые предлагают оригинальную продукцию. Среди них - Roto, Deventer, Cosmofen, Stis, Rehau. «Oкнотека» никогда не использует дешевые аналоговые материалы, качество которых находится под сомнением.
Обширная программа скидок и акций, которая позволяет клиентам экономить. Регулярно проводятся скидки на раздел отделочных и строительных материалов, а также предоставляются персональные скидки на все виды услуг пенсионерам в размере 15%.